كورتوا: ميسي مثل أي لاعب آخر ولا أخشاه

رفض تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، التضخيم من ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قبل المواجهة التي ستجمعهما الأحد، في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال البلجيكي، في تصريحات لشبكة "إيليفن سبورتس": "لا أفكر بميسي قبل الكلاسيكو، ربما حدث ذلك خلال موسمي الأول مع أتلتيكو مدريد، خاصة عندما تلعب على ملعب كامب ناو لأول مرة، لكن الأمر بعدها لم يعد كذلك.

"بالنسبة لي، ميسي مثل أي لاعب آخر، ليست لدي أي مخاوف منه، نحن ندرس تحركاته، مثلما نفعل مع أي لاعب من سيلتا فيغو أو ليفانتي، لا يوجد فرق في هذا الصدد".

وشارك ميسي في 29 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، بمختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع 16.

ويعتلي البارسا صدارة الدوري الإسباني، برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.