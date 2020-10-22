كورتوا ولعنة جديدة على ميسي في الكلاسيكو

يستضيف برشلونة السبت المقبل منافسه وغريمه ريال مدريد في قمة مباريات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل البارسا المركز التاسع برصيد سبع نقاط، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد عشر نقاط مع تبقي لقاء مؤجل.

ويدخل الفريقان المباراة والهدف واحد وهو الحصول على نقاط المباراة الثلاث، فالبارسا يرغب في العودة لسكة الانتصارات بالليغا عقب خسارته أمام خيتافي، بينما يريد المرينغي الخروج من النفق المظلم الذي دخل فيه بداية الأسبوع بخسارتين متتاليتين، الأولى محلياً أمام قادش، والأخرى بدوري الأبطال أمام شاختار.

بالرغم من سجل ليونيل ميسي التسجيلي المميز في مباريات ريال مدريد بالدوري الإسباني بصفة خاصة، وجميع البطولات بصفة عامة، إلا أن هناك لعنة ضربت الحس التهديفي للبرغوث في لقاءات الملكي بالفترة الماضية.

خاض ميسي 27 مباراة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني حتى الآن، وسجل 18 هدفاً، وصنع تسعة أهداف أخرى، وفي جميع البطولات شارك في 43 لقاء، وسجل 26 هدفاً، وصنع 14 هدفاً آخر.

الأزمة تكمن في أن ميسي فشل بالتسجيل في آخر ست مواجهات أمام ريال مدريد بشباك الحارس تيبو كورتوا، وهذا شيء يحدث للمرة الأولى للنجم الأرجنتيني في مواجهاته أمام ريال.

فشل النجم الأرجنتيني في آخر أربع مراحل من الدوري -منهم مباراة غاب فيها بسبب الإصابة التي انتهت بخماسية للبارسا.

وفي موسم 2018-2019 بنصف نهائي كأس الملك لم ينجح أيضاً في هز شباك المرينغي في لقائي الذهاب والإياب.

والآن ميسي أمامه فرصة كبيرة لكسر اللعنة أمام ريال مدريد، والتسجيل أخيراً في مرمى كورتوا بعد ست مواجهات سابقة، خاصةً وأن دفاع المرينغي يمر بفترة ليست بالجيدة بعد إصابة القائد سيرخيو راموس.