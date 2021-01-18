كورونا خطر يصيب قلوب الرياضيين

قد يعتقد البعض أن ممارسته للرياضة ستبعد عنه شبح الاصابة بفيروس "كورونا".

فكرةٌ وردت على لسان الكثيرين الذين اعتقدوا أن اجسامهم محصنة بعضلات مفتولة أو بلياقة بدنية عالية أو من خلال النظام الغذائي والرياضي الذي يرافق حياتهم اليومية.

لكن المؤشرات والتجارب والدراسات تشير كلّها إلى أن هذا الاعتقاد خاطئ الى حدٍّ كبير، فالفيروس الذي اجتاح العالم لم يكن الرياضيون بمنأى عنه، لا بل أصابهم بالجملة وعطّل بطولاتهم وأبعد جماهيرهم، وترك تأثيره السلبي على مشوارهم في الميادين.

صحيح أنه لم تسجل أي حالة وفاة لأحد الرياضيين المحترفين أو المعروفين في العالم بعد إصابته بـ"كورونا"، لا بل أن الكثير من رجال الرياضة وسيداتها تخطوا المحنة بطريقة سلسلة أو عادوا الى ممارسة نشاطهم الطبيعي في زمنٍ قياسي، بحيث إن بعضهم شفي من إصابته في أقل من أسبوعين حتى.

لكن هذه المسألة ليست مشتركة، خصوصاً وسط تسجيل حالاتٍ مقلقة في صفوف الرياضيين الشبان على وجه الخصوص، وهم يمارسون الرياضة بشكلٍ احترافي ووفق تمارين مدروسة وبرامج محددة.

كل هذا أفضى الى مسارعة العلماء إلى إطلاق أبحاثٍ ودراسات حول تأثير الفيروس على حياة الرياضيين بعد فترةٍ قصيرة أو طويلة على شفائهم، إذ إن الحوادث الطارئة أظهرت أن ما قد يعيشه الرياضيون بعد تخلّصهم من "كورونا" هو أسوأ بكثير من العوارض التي يعانون منها، لا بل إن تأثيرات الفيروس على المدى القصير أو البعيد قد تشكل خطراً على حياتهم.

من هنا، وبما ان الشريحة الاكبر من المتأثرين بالاصابة بعد شفائهم منها هم من الفئة الشابة، سارعت رابطة الجامعات في الولايات المتحدة الى ايقاف أنشطتها بعد تفشي الوباء بشكلٍ هائل، وذلك بانتظار المزيد من الدراسات لمعرفة حماية الرياضيين، وتحديداً الشبان منهم، بعد ظهور اكثر من حالة خطرة كان وراءها "كوفيد-19" أصابت القلب مباشرة.

خطورة حقيقية بعد الشفاء

الأمثلة كثيرة حول العالم بما خص هذه الحالة التي تم تحديدها بمشاكل حول القلب والأوعية الدموية، أو بشكلٍ أكثر دقة ما تمّ تشخيصه من التهابات في عضلة القلب لدى رياضيين شفوا من "كورونا" وعادوا الى الملاعب وهم يظنون أنه يمكنهم ممارسة حياتهم الرياضية بشكلٍ طبيعي.

ما حصل طبعاً يناقض كل التقارير التي تحدثت عن التأثيرات السلبية للإصابة بـ"كورونا" على الرياضيين الذين بسبب ضيق النفس على سبيل المثال لم يكن بإمكانهم التدرب لمدة 10 دقائق خلال الحجر للحفاظ على لياقتهم، كما كان حال باولو ديبالا نجم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

ببساطة، "كورونا" الذي تصيب عوارضه المفاصل والجسم والعضلات ليس بالمسألة العابرة في حالاتٍ كثيرة بالنسبة الى الرياضيين، وتأثيره أبعد من تقليص حجم العضلات أو انخفاض مستوى اللياقة البدنية كما تحدث البعض، بل إن خطورته حقيقية حتى بعد الشفاء منها.

من هنا، تتسارع الأمور حالياً لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ظاهرة متكررة أصابت رياضيين محترفين في رياضات مختلفة حول العالم، وقد عانوا من مشاكل في القلب تحديداً بعد شفائهم من "كورونا".

الأكيد أن العلماء ينطلقون اليوم من نقطة علمية معروفة لإجراء أي مقاربة فيما خصّ أي مرضٍ يرتبط بالقلب.

ففي حالات الرياضيين لا يخفى أنه عندما تزيد نبضات القلب وتلتقي مع مجهودٍ غير طبيعي تطفو المشكلة بالنسبة الى المتعافين من "كورونا"، وهو ما حصل قبل شهرٍ تماماً في حالة لاعب كرة سلة أميركي يدعى كيونتي جونسون (21 عاماً) الذي أُدخل الى المستشفى في حالٍ حرجة بعد سقوطه على أرض الملعب مغشياً عليه، ليتبين لاحقاً ان ما حصل له هو من جراء مضاعفات إصابته بالفيروس، رغم شفائه منه تماماً.

العودة السريعة مرفوضة

اللافت أكثر أن من يواجهون مشكلة التهاب عضلة القلب كانوا لا يعانون من أي عوارض خلال إصابتهم بـ"كورونا"، تماماً كما حصل في حالة لاعب فولسبورغ غريزليس في الدوري الالماني للهوكي على الجليد، يانيك موسر (25 عاماً)، الذي ظن أنه في طريقه للعودة لاستكمال مسيرته بعد فترة الحجر الصحي التي لم يعرف خلالها أي عوارض، لكن فريق الأطباء في ناديه، وبحكم الاجراءات المتبعة، أخضعه لسلسلة فحوصات، فكانت الصدمة أنه بات يعاني من التهاب في عضلة القلب، مما يعرضه لخطر الإصابة بالموت المفاجئ جراء أزمة قلبية.

قدم موسر نفسه ليكون على طاولة الدراسات للباحثين والعلماء في ألمانيا، آملاً أن تكون حالته مقدمة لإيجاد طريقة لحماية زملائه الرياضيين، الذين كان أشهرهم ممن عانوا من الحالة نفسها هو نجم بوسطن ريد سوكس للبايسبول في الولايات المتحدة، إدواردو رودريغيز، الذي تم اكتشاف مشكلة في قلبه بعد تخطيه الإصابة بـ"كورونا".

لذا، ليس بالغريب ما أشارت إليه دراسة جامعية أميركية أجريت حول 26 رياضياً من جامعة أوهايو، تم التثبت من إصابتهم بالفيروس العالمي ومرورهم بعوارض طفيفة، ومن ثم ظهور نتيجة سلبية للمسحة التي أجريت لهم.

فبعد إجراء فحوصات وصور دقيقة للقلب على 46% ممن عرفوا عوارض بسيطة، وعلى 54% ممن لم يعرفوا أي عوارض، تبين أن 46% منهم ظهرت مشاكل قلبية مختلفة في فحوصاتهم، بينما تبينت معاناة 15% منهم من التهاب في عضلة القلب.

وفي خضم كل هذه الضجة وهذا القلق على حياة الرياضيين، تبدو هناك ضرورة لعدم استعجال عودة أي رياضي إلى الملعب قبل التأكد من سلامته تماماً، والتأكد من عدم معاناته من مضاعفات إصابته بالفيروس لفترةٍ زمنية قصيرة بعد الشفاء أو حتى لفترةٍ أبعد، وهي مسألة تحتّم على القائمين إجراء فحوصات دورية وضرورية للمتعافين ترتبط تحديداً بالكشف عن أي مشكلات في القلب، لتفادي المآسي الصادمة التي شهدتها الملاعب بوفاة مفاجئة لرياضيين خلال سنوات خلت.