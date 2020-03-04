كورونا يؤجل قمة يوفنتوس وميلان في كأس إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تأجيل مباراة يوفنتوس وإي سي ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا لأجل غير مسمى، والتي كان من المقرر أن تقام من دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب ما نشرته صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية.

جاء الإعلان وفقا للصحيفة، بعد أن كان من المقرر أن يحل ميلان ضيفاً على يوفي في ملعب آليانز ستاديوم مساء الأربعاء، في إياب قبل النهائي، بعد أن كانت مواجهة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

واتخذ القرار بشكل مباشر، بعد وصول حافلة فريق ميلان إلى تورينو، في الوقت الذي لم يتم تحديد موعد جديد للمواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة الإيطالية.

وتم اتخاذ القرار، بعد تفشي فيروس كورونا في الأراضي الإيطالية، الذي أثر بشكل سلبي على النشاط الرياضي في البلاد، بعد أن تسبب في تأجيل عدة مواجهات في مسابقة الدوري الإيطالي، خصوصاً التي كانت مقررة أن تقام في منطقة لومبارديا التي يتواجد فيها فريقا ميلان وإنتر ميلان.

من جهة أخرى، ووفقاً لبرنامج "إل تشيرنغيتو" الإسباني الشهير، فإنه تقرر خوض مباراتي أتالانتا وفالنسيا في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وخيتافي وإنتر ميلان في إياب الدور نفسه ببطولة الدوري الأوروبي من دون جمهور، بسبب مخاوف زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكشفت وكالة الأخبار الإيطالية، أن الحكومة ستطلب إيقاف جميع المنافسات الرياضية لمدة شهر بشكل مبدئي، في إجراء احترازي من أجل السيطرة على انتشار فيروس كورونا.