كورونا يحرم كلوب من حضور جنازة والدته

تعرض يورغن كلوب مدرب ليفربول لصدمة كبيرة بعدما علم بعدم تمكنه من حضور جنازة والدته.

ويستعد الريدز لخوض مواجهة صعبة السبت القادم أمام ليستر سيتي ضمن المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وفقد كلوب والدته في 19 يناير الماضي، وأعرب بعدها عن حزنه الشديد لسماع هذه الأنباء.

وكشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية عن صدمة أخرى للمدير الفني نظراً لعدم تمكنه من حضور الجنازة في ألمانيا.

وذلك بسبب الإجراءات المشددة في مختلف أنحاء أوروبا، بفرض الحجر الصحي للمسافرين من المملكة المتحدة صوب العديد من الدول الأخرى.

وكان صاحب الـ 53 عاماً قد قال عن والدته: "كانت تعني كل شيء بالنسبة لي، كانت أماً حقيقية بأفضل المعاني وذات شخصية متدينة، أعلم أنها في مكان أفضل الآن.

"بمجرد أن تسمح الظروف، سنحيي ذكراها بطريقة مناسبة".

يذكر أنه تم نقل مباراة ليفربول ولايبتزيغ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى بودابست بسبب فيروس كورونا.