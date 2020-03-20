كورونا يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

تحدثت تقارير في إسبانيا عن تحديد ريال مدريد لموقف مدربه الحالي زين الدين زيدان من الاستمرار في منصبه من عدمه على أساس الوضع الراهن وأزمة فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "آس" المدريدية أن إدارة النادي الملكي قررت أن المتبقي من الموسم الجاري لن يكون له تأثير على مستقبل زيدان، وأن الفرنسي سيستمر مدرباً الموسم القادم.

وأوضح التقرير أن خطة الإدارة كانت بانتظار نهاية الموسم لتقييم النتائج، وأنه في حالة فشل المدرب في تحقيق الألقاب، فكانت ستتم إقالته بحيث أنه لن يكمل عقده الممتد حتى 2022.

وأفادت الصحيفة بأن ماوريسيو بوتشيتينو كان المرشح الأبرز لخلافة زيدان، لكن أزمة كورونا الحالية، وضغط المباريات المتوقع بعد استئناف المسابقات، سيجعل الفريق لا يجري أي تغييرات في الجهاز الفني.

وكشفت الصحيفة أن زيدان وجهازه المعاون بدأ بالفعل التخطيط للموسم القادم، ومن ضمن الأمور التي ناقشها مصير عديد اللاعبين المعارين مثل مارتن أوديغارد، وبورخا مايورال، وداني سيبايوس.

وخسر ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، كما تراجع للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني رغم انتصاره في الكلاسيكو على برشلونة في الأسابيع الأخيرة قبل التوقف.