كورونا يربك حسابات كلوب في ليفربول

أعلن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول غضبه من الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل بعض المنتخبات التي تضم عناصر الريدز خلال فترة التوقف الدولي الحالية خاصة بعد إصابة الغيني نابي كيتا بفيروس كورونا خلال تواجده في معكسر منتخب بلاده.

وكشفت صحيفة «إكسبريس» البريطانية أن المدرب الألماني يحاول متابعة لاعبيه المتواجدين مع منتخبات بلادهم أمثال كيتا والسويسري شيردان شاكيري، المصابين بفيروس كورونا، حتى يكون على دراية بحالتيهما ومدى جاهزيتهما للمشاركة مع ليفربول عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

يذكر أن أمام ليفربول مواجهة مرتقبة يوم السبت القادم السابع عشر من الشهر الجاري حينما يحل ضيفاً على جاره وغريمه اللدود إيفرتون المتصدر في لقاء ديربي ميرسيسايد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.