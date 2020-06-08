كورونا يسهل مهمة مانشستر يونايتد في ضم فان دي بيك

بات مانشستر يونايتد متفوقاً على ريال مدريد في سباق التعاقد مع دوني فان دي بيك، لاعب الوسط المهاجم لأياكس، خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن تعاقد الملكي مع الدولي الهولندي أصبح موضع شك، لأن النادي غير قادر على تلبية الطلبات المالية للصفقة، عقب أزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد يستغل الموقف، ويتحرك لحسم الصفقة مقابل 49 مليون جنيه استرليني.

وأوضحت أن أياكس لا ينوي تقديم أي تخفيض على أسعار لاعبيه الراحلين، رغم تأثير فيروس كورونا.

في المقابل، كشفت صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية، أن النادي الإسباني توصل بالفعل لاتفاق مع لاعب الوسط الموسم الماضي، لكن هذه الصفقة المحتملة التي تصل قيمتها لنحو 50 مليون يورو، لن تبرم إلا عندما تستأنف الليغا ويتلقى ريال عائدات حقوق البث التلفزيوني.

ووفقاً للصحيفة، فإن العلاقات الجيدة بين المدير التنفيذي لمانشستر، إد ودوارد والمدير العام لأياكس، إيدوين فان دير سار، الذي كان حارس مرمى الفريق الإنجليزي على مدار 6 مواسم، سهلت الاتصال بين الناديين.

وأقر فان دي بيك، المرتبط بعقد مع أياكس حتى عام 2022، قبل عام باهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، لكن عملية الانتقال لم تتم في النهاية.

يذكر أن بعض التقارير، سبق أن أكدت تركيز ريال مدريد على حسم صفقتين فقط خلال السوق الصيفي في مركزي لاعب الوسط المدافع والمهاجم الصريح، بسبب الأزمة المالية.