كورونا يضرب أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال المستفيدان

بات هناك تخوف من تفشي السلالة الجديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا داخل نادي أتلتيكو مدريد بعد تزايد عدد الإصابات بين لاعبي الروخيبلانكوس مؤخراً.

ويبدو أن السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا هاجمت أتلتيكو حيث باتت العدوى بين اللاعبين أكثر سهولة مما كانت عليه في السابق.

وبات أتلتيكو مدريد في وضع لا يحسد عليه حالياً، مما قد يؤثر على أدائه في مباراته القادمة أمام سيلتا فيغو نظراً لايجابية الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا بالنسبة لتوماس ليمار وهيريرا.

واضطر متصدر الدوري الإسباني الحالي لإلغاء الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة سيلتا اليوم الاثنين ضمن الليغا.

كما جرى إلغاء التجمع الذي يسبق اللقاء، حيث طالب النادي اللاعبين بالعودة إلى منازلهم في انتظار نتائج الفحوصات الخاصة بهم بسبب اشتباه في انتقال العدوى لهم من الثنائي المصاب.

وبناء على هذا، من المتوقع أن ينتقل اللاعبون إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بشكل منفرد.

قد تعيد هذه التطورات برشلونة وريال مدريد إلى دائرة المنافسة على لقب الدوري الإسباني من جديد.

يذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بفارق 10 نقاط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث برشلونة وريال مدريد على التوالي، مع مباراة أقل للروخيبلانكوس من الممكن أن ترفع الفارق إلى 13 نقطة.