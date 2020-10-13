كورونا يضرب الدوري الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي

أعلن مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، عن 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن كوفيد-19، خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون، أن الأفراد الذين جاءت اختباراتهم إيجابية، سيتم عزلهم ذاتياً لـ 10 أيام.

وأضافوا في بيان: «يؤكد الدوري الممتاز أنه بين الخامس و11 من أكتوبر، خضع 1128 لاعباً وفرداً من الطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، وتم اكتشاف 5 حالات إصابة جديدة من بينهم».

وتم الكشف عن 34 حالة إصابة إجمالا بالفيروس المستجد في 6 جولات من الاختبارات، منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر.