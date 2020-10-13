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كورونا يضرب الدوري الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي

منشور 13 تشرين الأوّل / أكتوبر 2020 - 02:02
الإصابات بكورونا في الدوري الإنجليزي مستمرة
الإصابات بكورونا في الدوري الإنجليزي مستمرة

أعلن مسؤولو الدوري الإنجليزي الممتاز، عن 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أحدث جولة من اختبارات الكشف عن كوفيد-19، خضع لها اللاعبون والطواقم الفنية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون، أن الأفراد الذين جاءت اختباراتهم إيجابية، سيتم عزلهم ذاتياً لـ 10 أيام.

وأضافوا في بيان: «يؤكد الدوري الممتاز أنه بين الخامس و11 من أكتوبر، خضع 1128 لاعباً وفرداً من الطواقم الفنية لاختبارات الكشف عن فيروس كوفيد-19، وتم اكتشاف 5 حالات إصابة جديدة من بينهم».

وتم الكشف عن 34 حالة إصابة إجمالا بالفيروس المستجد في 6 جولات من الاختبارات، منذ انطلاق الموسم الجديد في 12 سبتمبر.

Via SyndiGate.info


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