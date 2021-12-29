كورونا يضرب صفوف برشلونة قبل مواجهة مايوركا في الليغا

يواجه برشلونة معضلة حقيقية قبل مواجهته أمام غريمه ريال مايوركا يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، وذلك لإصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وجاءت عينات كلٍ من عثمان ديمبيلي وسامويل أومتيتي وغافي إيجابية اليوم الأربعاء ليصبح عدد اللاعبين المعزولين حالياً 7 من الفريق.

وانضم هؤلاء إلى كليمون لونغليه وجوردي آلبا وداني ألفيش وأليخاندرو بالدي الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وأكد البارسا أن جميع المصابين بحالة جيدة وأنهم عزلوا أنفسهم مباشرة بعد ظهور النتائج.

وسيخضع 5 لاعبين آخرين لاختبار كورونا في وقت لاحق اليوم الأربعاء وهم سيرجينو ديست وجيرارد بيكيه ورونالد آراوخو وفيليبي كوتينيو ونيتو بعدما تم منحهم يوم عطلة إضافي احتفالاً بعيد الميلاد.

وباتت صفوف برشلونة بالتالي منقوصة بشكل مقلق قبل مواجهة مايوركا مطلع الأسبوع المقبل.

كما يغيب سيرجيو بوسكيتس عن الفريق بداعي الإيقاف، إضافة لغافي الموقوف والذي سيغيب على جميع الأحوال لإصابته بالفيروس.

وإلى جانب الغائبين بسبب كورونا، يعاني العديد من لاعبي الفريق الكتالوني من إصابات مختلفة وعلى رأسهم مارتن برايثوايت وسيرجي روبرتو وممفيس ديباي وآنسو فاتي وبيدري.

ولا يمكن تسجيل التعاقد الجديد فيران توريس القادم من مانشستر سيتي إلا في الثالث من يناير وفقاً لتعليمات الليغا.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، فيما يأتي ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.