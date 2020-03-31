كورونا يضع رونالدو أمام 3 خيارات

زعمت صحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية، أن يوفنتوس قد يضطر لبيع نجمه كريستيانو رونالدو، بعد التداعيات المالية الكارثية التي لحقت بالنادي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً للصحيفة، قد يعاني الدولي البرتغالي بشكل مباشر إن طالت أزمة كورونا، فهناك مخاوف كبيرة من ألا يستطيع يوفي دفع الراتب السنوي لنجمه والبالغ 31 مليون يورو، عندما تعود عجلة كرة القدم في إيطاليا للدوران.

وذكرت الصحيفة، أن إدارة يوفنتوس تنظر حالياً في ثلاث خيارات لتفادي أي مشاكل مالية مع رونالدو مستقبلاً، وهي كالتالي:

- تمديد عقد رونالدو لعام إضافي مع تخفيض راتبه السنوي.

- أو انتظار نهاية عقده في عام 2022 وتسريحه مجاناً.

- أما الخيار الثالث، فيقضي ببيع رونالدو خلال فترة الانتقالات القادمة مقابل 70 مليون يورو.

وكان رونالدو وافق هو وزملاؤه قبل أيام على تخفيض رواتبهم لأربعة أشهر، وهو ما سيوفر لخزينة يوفنتوس نحو 90 مليون يورو.