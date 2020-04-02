كورونا يعلق مستقبل ميسي

جاءت أزمة فيروس كورونا لتعصف بكل خطط برشلونة المستقبلية بشأن إتمام المفاوضات مع الأسطورة ليونيل ميسي لتجديد عقده.

وينتهي عقد الأرجنتيني مع البارسا نهاية الموسم القادم، كما يحتوي عقده شرطاً يمنحه حرية الرحيل نهاية الموسم الجاري من دون أي مقابل.

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، سيتسبب فيروس كورونا وما سببه من تجميد للنشاط في أوروبا، وعزل اللاعبين والمسؤولين في منازلهم، في تأجيل حسم المفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن ميسي لا يرغب في الرحيل عن برشلونة، ويرغب في التوصل الى اتفاق من أجل التجديد.

في الوقت ذاته، فإن مسؤولي النادي الكتالوني هادئون للغاية في هذا الشأن، فقد يتأجل الحديث عن أي شروط لوقت لاحق، بعدما كان الاتفاق المبدئي أن يتم الانتهاء من كل التفاصيل قبل يونيو القادم.

وخلال هذه المرحلة يمكن إجراء اتصالات هاتفية بين ممثلي ميسي وبرشلونة، لكن المرحلة الأهم من المفاوضات سيتم تأجيلها لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا.