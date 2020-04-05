كورونا يغير خطة مانشستر سيتي تجاه دافيد سيلفا

يدرس مانشستر سيتي إقامة مباراة وداعية خاصة لنجمه دافيد سيلفا على ملعب الاتحاد في حال استمر الوضع القائم من تعليق كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان من المنتظر أن يودع الإسباني الفريق وجماهيره في 17 مايو مع نهاية الموسم، ليرحل بعدها عقب انتهاء عقده، إلى الوجهة التي يريدها، والتي لم يعلن عنها بعد، إلا أن تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا تسبب في شكوك حول إمكانية تنفيذ هذه الخطة، وفقاً لصحيفة «دايلي مايل» البريطانية.

وكان النجم الإسباني قد أعلن في سبتمبر الماضي نيته الرحيل عن السيتيزنز نهاية الموسم الجاري، فيما يحرص النادي على توديعه بشكل مناسب يليق به كأحد أساطيره.

ويرتبط سيلفا صاحب الـ 34 عاماً بالانتقال للولايات المتحدة الأميركية، وتحديداً صوب إنتر ميامي المملوك لنجم الكرة الإنجليزية وريال مدريد ومانشستر يونايتد وميلان السابق ديفيد بيكهام.