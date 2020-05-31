كورونا يقرب نيمار من العودة لبرشلونة

كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن النجم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان يسعى للضغط على إدارة النادي من أجل الموافقة على عودته لصفوف فريقه السابق برشلونة.

وقالت الصحيفة أن البرازيلي يرفض فكرة النادي الباريسي بتخفيض راتبه الضخم بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأندية في الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار، الذى يحصل على راتب يصل إلى 3 ملايين يورو في الشهر، يرفض بشدة فكرة تخفيض أجره، وهو ما يجعله يضغط للرحيل عن باريس سان جيرمان في السوق الصيفى القادم.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي نادي العاصمة الفرنسية انقسموا إلى مجموعتين، الأولى مؤيدة لفكرة تخفيض الرواتب ومنهم النجم الشاب كيليان مبابي والأخرى ترفض الفكرة، وعلى رأسهم نيمار ومعه القائد تياغو سيلفا وإيدينسون كافاني، موضحة أن المجموعة الأخيرة تسعى للحصول على ما هو منصوص عليه في العقود أو قبول تأجيل الدفع فقط، واسترداد المبالغ كاملة بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

بدورها، ادعت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن عودة نيمار لبرشلونة باتت قريبة للغاية بعدما وجد النادي الفرنسي أنه في احتياج لخدمات عثمان ديمبيلي لاعب خط وسط برشلونة.