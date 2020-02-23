فيروس كورونا يهدد ديربي إيطاليا والدوري الأوروبي

أفادت تقارير في الإعلام الإيطالي أن عددا ً من المباريات الأسبوع الحالي والمقبل محل شك من إقامتها في ظل تفشي فيروس كورونا شمال البلاد.

وحتى الآن، تم تأجيل أربع مباريات من الدوري الإيطالي للدرجة الأولى، وعدد آخر من لقاءات الدرجات الأخرى بعد انتشار الفيروس في ميلانو وعدد من المقاطعات المحيطة.

ووفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فأكثر المباريات التي باتت مهددة بالإلغاء والتأجيل هذا الأسبوع أيضاً مقابلة إنتر ولودوغوريتس ضمن إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وسبق وانتصر إنتر ذهاباً بهدفين نظيفين على غريمه البلغاري، ويفترض أن يقام لقاء العودة الخميس القادم على ملعب سان سيرو بميلانو.

مباريات أخرى أيضاً دخلت دائرة التهديد هي قمة المرحلة القادمة من الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر، وميلان أمام جنوى بعد ارتفاع أعداد المصابين في ميلانو وتورينو.

وتكمن المشكلة في تأجيل اللقاءات في عدم وجود موعد بديل لإقامتها نظراً لازدحام الرزنامة، وتواجد فترة التوقف الدولي خلال الشهرين المقبلين، مما يضع احتمالية إقامة مباريات دون جماهير وفقاً للصحيفة.