كورونا يهدد لايبتزيش في دوري الأبطال

طلب لايبتزيش من سلطات ألمانيا رسمياً، السماح لبعثة ليفربول بالدخول إلى البلاد، لخوض المباراة التي تجمع الفريقين في 16 فبراير الجاري في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، كيلا يتعرض للإقصاء من البطولة.

وأغلقت ألمانيا، السبت الماضي، حركة الطيران أمام القادمين من مناطق تحمل سلالات مختلفة من فيروس كورونا وستستمر هذه الإجراءات حتى 17 فبراير الجاري.

وإذا لم يحصل النادي الألماني على الاستثناء، فسيتم اعتباره خاسراً 0-3، في حال الفشل في توفير حل.