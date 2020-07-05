كورونا يودي بحياة عمة محمد صلاح

توفيت عمة النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا الذي يجتاح البلاد.

وفارقت الشقيقة الكبرى لوالد المصري البالغ 28 عاماً الحياة، بعد أيام من تعافيها من فيروس كورونا داخل مستشفى بسيون المركزي قبل أن تتدهور حالتها الصحية ويتم نقلها لمركز قلب كفر الشيخ.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة العصر بمقابر قرية نجريج مسقط رأس صلاح.

وكان النجم لاعب منتخب مصر وليفربول، تبرع لقريته، بمبلغ 30 ألف جنيه استرليني، لبناء محطة إسعاف جديدة في نجريج، والمساعدة في تحسين ظروف الرعاية الطبية هناك من أجل مقاومة فيروس كورونا.