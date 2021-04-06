كوريا الشمالية تعلن عدم مشاركتها في أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

أعلنت كوريا الشمالية أنها أقرت عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو المخطط تنظيمها في يوليو المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت ذلك جمعية هيئة "جوسون للرياضة" اليوم، قائلة: "أقرت لجنة الأولمبياد الكورية الشمالية في جلستها العامة عدم المشاركة في الدورة الـ32 للألعاب الأولمبية وفقاً لمبادرة أعضاء اللجنة ومن أجل حماية اللاعبين من ألازمة الصحية العالمية الناجمة عن الفيروس الخبيث.

وانعقدت الجلسة عبر اجتماع الفيديو في 25 من الشهر الماضي. ولم تعلن كوريا الشمالية في وقتها هذا القرار، بينما أفادت وسائل إعلامها بانعقاد الجلسة.