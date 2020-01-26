كوريا تفوز على السعودية في نهائي آسيا تحت 23 عاماً

حسم منتخب كوريا الجنوبية لقب كأس آسيا تحت 23 عاماً بالفوز على نظيره السعودي بهدف مقابل لا شيء، تم تسجيله في الشوط الإضافي الثاني، وبالتحديد الدقيقة 112 في المباراة التي جمعت الفريقين في تايلاند.

وعلى الرغم من الهزيمة وخسارة اللقب إلا أن الأخضر ضمن تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020 الذي سيقام الصيف المقبل عقب التغلب على غريمه الأأوزبكي في نصف نهائي البطولة.

وفي الشوط الرابع وبعدما استمر التعادل السلبي بين الطرفين، تمكن المنتخب الكوري الجنوبي من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 112 عن طريق جونغ تاي ووك من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من الجانب الأيسر.

يذكر أن منتخبات كوريا الجنوبية والسعودية وأستراليا حسمت تأهلها إلى أولمبياد طوكيو كممثلين للقارة الآسيوية إلى جانب الدولة المستضيفة اليابان.