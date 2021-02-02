كوريا يدعو ميسي للانضمام إليه في أتلتيكو مدريد

حث الأرجنتيني آنخيل كوريا لاعب أتلتيكو مدريد، مواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة على الانضمام إلى الروخيبلانكوس في الفترة المقبلة، معتبراً أن أبواب النادي المدريدي مفتوحة دائماً للبرغوث.

وينتهي عقد "ليو" مع البارسا نهاية الموسم ويبدو أنه قد يغادر، في الوقت الذي تشير فيه أغلب التقارير إلى اقترابه من ارتداء قميص باريس سان جيرمان.

لكن كوريا يأمل في أن يتمكن من مزاملة مواطنه في ملعب واندا ميتروبوليتانو، وإن بدا الأمر أقرب إلى المستحيل في ظل تأكيدات ميسي أنه لن يلعب سوى للبارسا في إسبانيا.

كما أضاف مشدداً على آماله في العودة إلى منتخب الأرجنتين، ومثنيًا على لويس سواريز القادم من برشلونة بقوله: "إنه مهاجم رائع يستغل أنصاف الفرص، ليس من المفهوم كيف تركه برشلونة يرحل".

وأتم متحدثاً عن فلسفة مدربه دييغو سيميوني: "لا أعتقد أنه مدرب دفاعي كما يزعم البعض، فهو يدخل كل مباراة باحثاً عن الفوز دائماً، إنه يخطط لتدريب منتخب الأرجنتين يوماً ما".

يذكر أن كوريا البالغ من العمر 25 عاماً خاض هذا الموسم 27 مباراة حتى الآن مع أتلتيكو مدريد، وسجل ثلاثة أهداف وصنع تسعة أهداف أخرى.