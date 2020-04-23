كوشتا: ديبالا أفضل لاعب في يوفنتوس

اعتبر الجناح دوغلاس كوشتا أن المهاجم باولو ديبالا هو أفضل لاعب حالياً في يوفنتوس، الذي يضم أفضل لاعب في العالم 5 مرات كريستيانو رونالدو.

وفي حوار مباشر مع متابعيه على موقع "إنستغرام"، قال البرازيلي: "أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو".

وقبل إصابته بفيروس كورونا المستجد مع شريكته، قدم ديبالا موسماً جيداً مع فريق "السيدة العجوز" فسجل 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة في الدوري الإيطالي، و3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاماً) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفاً، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب أمام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد، تقلص حجم مشاركات كوشتا (29 عاماً)، جناح بايرن ميونيخ السابق، في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريتسيو سارّي.

ويحمل ديبالا (26 عاماً) ألوان يوفي منذ 2015 وأحرز معه لقب الدوري الإيطالي 4 مرات متتالية.