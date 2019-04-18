كوشتا يرفض التدرب مع أتلتيكو مدريد

رفض دييغو كوشتا مهاجم أتلتيكو مدريد، التواجد في تدريبات الروخيبلانكوس الصباحية استعداداً لمواجهة آيبار السبت المقبل ضمن المرحلة الـ 33 من الدوري الإسباني.

وكان صاحب الأصول البرازيلية قد تعرض للطرد المباشر أمام برشلونة من قبل حكم اللقاء خيسوس جيل مانزانو وهو ما تسبب في إيقافه 8 مباريات.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن كوشتا يشعر بالغضب بسبب عقوبة الإيقاف ويرى أنّ الفريق المدريدي لم يسانده بالصورة الكافية.

ورغم تقدم الروخيبلانكوس لاستئناف تم رفضه، إلا أنّ اللاعب صاحب الأصول البرازيلية يشعر بأنّ فريقه لم يدافع عنه كما ينبغي.

وأوضحت الصحيفة أنّ أتلتيكو مدريد عاقب المهاجم مادياً بسبب الواقعة وخاصة وأنّ التسجيلات أكدت إهانته للحكم.

وأكدت الصحيفة أنّ هناك رفض تام لما قام به كوشتا داخل النادي وهو ما تسبب في غضب كوشتا.

وكان مانزانو حكم مباراة برشلونة قد ذكر في تقريره الرسمي أنّ المهاجم الإسباني أهان والدته وهو ما دفع الحكم لطرده مباشرة.

يذكر أنّ كوشتا نفى إهانته لمانزانو مؤكداً أن هذه العبارات كان يقصد بها نفسه وليس أحد آخر.