كوفاتشيتش: بوسكيتس أهم لاعبي إسبانيا

أكد ماتيو كوفاتشيتش لاعب وسط منتخب كرواتيا أن سيرجيو بوسكيتس يعد اللاعب الأهم في تشكيل منتخب إسبانيا، كما تطرق لاستبعاد لاعبي ريال مدريد عن تشكيل لا روخا.

وقال نجم وسط تشيلسي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة المنتخبين في دور الـ 16 من بطولة يورو 2020: «أفضل اللاعبين في إسبانيا؟ لو بدأت في ذكرهم سآخذ الكثير من الوقت، لكني سأختار بوسكيتس الذي يبدأ اللعب، سيتعين علينا إيقافه حتى لا يستطيع التحرك».

كوفاتشيتش يستغرب عدم تواجد أي من لاعبي ريال مدريد في تشكيل إسبانيا

وتحدث كوفاتشيتش عن عدم اختيار أي لاعب من ريال مدريد في منتخب إسبانيا قائلاً: «صحيح أنه من النادر عدم تواجد أي لاعب من ريال مدريد في منتخب إسبانيا، هذا لم يحدث من قبل، وهذا يعني أن اللاعبين من الأندية الأخرى كان لديهم الأفضلية، الإسبان لديهم لاعبون رائعون في جميع أنحاء أوروبا».

يذكر أن لويس إنريكي مدرب إسبانيا تعرض لسيل من الانتقادات جراء اختياراته وأسلوب لعب المنتخب في البطولة حتى الآن، إلا أن الفوز الساحق بخماسية على سلوفاكيا شفع له بعض الشيء.

وتلتقي كرواتيا وإسبانيا غداً الاثنين على ملعب باركن ستاديون في كوبنهاغن بالدنمارك.