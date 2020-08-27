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كوفاتش: لم أشك في تتويج بايرن بدوري الأبطال

منشور 27 آب / أغسطس 2020 - 02:35
فوز مقنع لبايرن ميونيخ
فوز مقنع لبايرن ميونيخ

امتدح نيكو كوفاتش، مدرب موناكو مساعده السابق هانزي فليك بعد نجاح الأخير في قيادة بايرن ميونيخ للفوز بلقب دورى أبطال أوروبا.

وتغلب الفريق البافاري على باريس سان جيرمان (1-0)، الأحد الماضي في نهائي البطولة الأوروبية، ليختتم موسمه بتحقيق ثلاثية: الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة «بيلد» الألمانية، قال كوفاتش: «بعثت برسالة تهنئة إلى فليك وبعض اللاعبين، لأنهم استحقوا اللقب».

وأضاف: «قدم بايرن مشواراً رائعاً هذا الموسم في دوري الأبطال، وهيمن على المباريات وكان الفريق الأفضل».

وكشف كوفاتش عن مشاهدته للمباراة متحلياً بالهدوء، وعلل ذلك بقوله: «على مدار الـ 90 دقيقة، كنت على يقين بأن بايرن سيفوز بالمباراة النهائية».

وقاد كوفاتش الفريق الألماني في 3 مباريات بدوري الأبطال هذا الموسم، حقق فيها العلامة الكاملة بـ 3 انتصارات، أبرزها فوزه على توتنهام هوتسبير (7-2).

يذكر أن كوفاتش أقيل من منصب المدير الفنى لبايرن في نوفمبر الماضي بعد خسارة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت (1- 5) في البوندسليغا، ليتولى مساعده فليك المهمة بدلاً منه.

Via SyndiGate.info


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