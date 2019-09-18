كوفاتش: هدف بايرن صدارة المجموعة

أعلن نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونيخ، مدة غياب ديفيد آلابا عن الملاعب قبل مواجهة النجم الأحمر الصربي على ملعب آليانز آرينا، اليوم، في الجولة الافتتاحية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال الكرواتي، في مؤتمر صحفي أمس، أن الظهير النمساوي سيغيب لمدة أسبوعين لا أكثر، بعد تعرضه لإصابة بتمزق في عضلات الفخذ الأيسر.

وتحدث كوفاتش، عن وضع فيليبي كوتينيو مع البافاري، قائلاً: "إنه لاعب مهم لنا. نحن مقتنعون بذلك، لكنه لا يزال في مرحلة استعادة جاهزيته البدنية، وهو ما سيتطلب وقتاً".

وشدد المدير الفني الكرواتي على أهمية التأهل لثمن النهائي كمتصدر للمجموعة، مضيفاً: "أنا متأكد من قدرتنا على الذهاب لنقطة أبعد من الموسم الماضي".

وبسؤاله عن مدى تطبيقه لسياسة المداورة، أجاب: "خلال الأسابيع الماضية شارك اللاعبون مع منتخبات بلادهم، لذلك نحن حريصون على إشراكهم في أفضل حالة، أعتقد أنهم جاهزون بنسبة 100% بعدما حصلنا على راحة سلبية هذا الأسبوع".