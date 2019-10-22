كوكي: استقرار سيميوني يزعج خصومه

قدم نجم وسط أتلتيكو مدريد كوكي، دعمه الكامل لمدربه دييغو سيميوني، بعد حملة الانتقادات الأخيرة التي تعرض لها الأرجنتيني، على خلفية تراجع نتائج الروخيبلانكوس في الدوري الإسباني.

وابتعد الفريق العاصمي نوعاً ما عن دائرة المنافسة على لقب الليغا، بسقوطه في فخ التعادل في 3 مباريات متتالية، آخرها التعادل مع فالنسيا بهدف لمثله في قمة المرحلة التاسعة التي استضافها ملعب واند ميتروبوليتانو.

ودافع الدولي الإسباني عن سيميوني بقوله: "انتقاد المدرب؟ في كثير من الأحيان يشعر الناس بالتعب لرؤيته لفترة طويلة"، في إشارة إلى نجاح المدرب واستقراره مع أتلتي منذ عام 2011.

وعن موعد أو كيفية تحسن أداء ونتائج الفريق، قال "نعمل دائماً وأبداً من أجل الفوز بالمباريات سواء على ملعبنا أو في الخارج، وسنحل على المزيد من النقاط لنعود إلى الطريق الصحيح، وأعتقد أن أمامنا فرصة جيدة للعودة مرة أخرى، والشيء المؤكد أننا لم نفقد الحماس ولدينا رغبة حقيقية لاستعادة الانتصارات".

وختم حديثه عن الهجوم المستمر على سيميوني "اعتدنا على الانتقادات، ندرك جيداً أننا لسنا سيئين، لكننا لسنا جيدين للغاية، كما أننا على بعد 3 نقاط من برشلونة (متصدر الليغا)، وفي دوري الأبطال تعادلنا مع فريق قوي مثل يوفنتوس، لذلك سنواصل العمل ومن المؤكد أن النتائج الإيجابية ستأتي".

وسيكون أتلتيكو على موعد مع ضيفه باير ليفركوزن في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، لحساب المجموعة الرابعة التي يتقاسم صدارتها مع يوفنتوس برصيد 4 نقاط لكلٍ منهما، بفارق نقطة عن لوكوموتيف موسكو وأربعة عن ممثل البوندسليغا، الذي خسر أول مباراتين.