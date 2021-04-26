كوكي: سقوط أتلتيكو مدريد أمام بلباو مدمر للمعنويات

اعترف النجم كوكي بالإحباط وخيبة الأمل الشديدين بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام مستضيفه أتلتيك بلباو بهدف لاثنين ضمن المرحلة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 73 نقطة في صدارة الترتيب بعد هذا السقوط، بفارق نقطتين عن مطارديه ريال مدريد وبرشلونة، وثلاث عن إشبيلية رابع الترتيب.

ويمكن للبارسا اعتلاء الصدارة يوم الخميس إذا ما تغلب على غرناطة لتتساوى فرق المقدمة الأربعة بعدد المباريات التي خاضوها وتكون الأفضلية للفريق الكتالوني.

وقال قائد أتلتيكو مدريد بعد اللقاء: "نحن محطمون، سعينا للعودة خلال الشوط الثاني بشتى السبل، وعادلنا النتيجة، لكنهم سجلوا الهدف الثاني من ركلة ثابتة.

"علينا أن نسير قدماً وأن نحاول تحقيق النصر في مباراتنا القادمة، نحتاج إلى ذلك بشدة.

وأضافت خسارة أتلتيكو المزيد من التشويق في سباق رباعي لاقتناص اللقب.

وختم كوكي تصريحاته بالقول: "ما زلنا نحارب على اللقب، ونؤمن أن بإمكاننا تحقيق الفوز في المباريات الخمس المتبقية". علماً بأن أحد هذه المواجهات سيكون أمام برشلونة وذلك في الثامن من الشهر القادم.