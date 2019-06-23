كولومبيا تتجاوز عقبة باراغواي وتبلغ ربع نهائي كوبا أميركا

حقق المنتخب الكولومبي الفوز على نظيره الباراجوياني في لقاء الجولة الثالثة والختامية للمجموعة الثانية من بطولة كوبا أميركا 2019.

بدأت المباراة بخطورة من قبل المنتخب الباراجوياني الذي كاد يسجل عن طريق غونزاليز لولا تألق ألفارو مونتيرو واخراجه للكرة قبل أن تتحول لهدف في الدقيقة السابعة.

وافتتح غوستافو كويار التسجيل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 31، حين استلم الكرة من سانتياغو آرياس وسددها بقوة بين قدمي حارس باراغواي.

وسجل لويس فيرناندو دياز هدفاً لكولومبيا في الدقيقة 69 قبل أن يقوم حكم اللقاء بإلغائه بسبب لمسة يد قام بها.

بهذه النتيجة، تأهل المنتخب الكولومبي لربع نهائي كوبا أميركا برصيد 9 نقاط لينتظر غريمه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة بين كل من تشيلي وأوروغواي واليابان.

في المقابل، احتل منتخب باراغواي المركز الثالث برصيد نقطتين جمعهما من التعادل مع كل من الأرجنتين وقطر.

جدير بالذكر أن المنتخب التشيلياني يتصدر المجموعة الثالثة بست نقاط وسيواجه أوروغواي، بينما يحتل اليابان المركز الثالث بعد تعادله مع أوروغواي ولا يزال يملك فرصة في المركز الثاني.