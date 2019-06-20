كولومبيا تحقق فوزاً صعباً على قطر وتبلع الدور الثاني

تغلب منتخب كولومبيا بهدف نظيف على نظيره القطري في لقاء الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لكوبا أميركا 2019.

بدأت المباراة بسيطرة لصالح كولومبيا مع تراجع كبير للعنابي حتى جاءت الدقيقة الخامسة لتشهد هدفاً للوس كافيتريوس، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

استمرت سيطرت فريق المدرب كارلوس كيروش على المباراة بينما لم تظهر مخالب القطريين.

في الدقيقة 13 كاد خاميس رودريغيز أن يسجل أول أهداف اللقاء من عرضية حولها برأسه لتمر بجوار القائم الأيمن للحارس سعد الشيب.

وكاد خوان كوادرادو أن يسجل من تسديدة في الدقيقة 17 من على حدود منطقة الجزاء، لكن الشيب تصدى لها بصورة مميزة.

وحاول اللاعب ذاته التسجيل مرة أخرى في الدقيقة 30، لكن خوخي بوعلام تدخل بصورة مثالية وحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 34 أوقف الحكم اللقاء للعودة إلى تقنية الفيديو في شبهة ركلة جزاء على قطر، لكنه لم يحتسبها لينطلق العنابي بعدها بهجمة أولى لأكرم عفيف وصلت سهلة للحارس دافيد أوسبينا.

استمر الشوط الثاني على المنوال ذاته، لكن الدقيقة 50 شهدت احتساب الحكم ركلة جزاء لصالح كولومبيا ومنح عبد العزيز حاتم بطاقة صفراء، لكن إعادة الفيديو تسببت في إلغاء الركلة والبطاقة الصفراء التي جرى إشهارها.

تواصلت سيطرة لوس كافيتريوس بصورة كبيرة مع استبسال دفاعي من جانب القطريين.

وعرفت الدقيقة 61 تصدي الشيب لكرة خطيرة من مارتينيز ارتدت بهجمتين متتاليين للعنابي من حاتم وأكرم عفيف أنقذهما أوسبينا.

ظهرت سيطرة منتخب كولومبيا في أكثر من فرصة متتالية، لكن حارس العنابي كان حاضراً لإيقاف الخطورة.

وأنقذ طارق سلمان مرمى قطر في الدقيقة 80 بعد تحويلها إلى ركلة ركنية، انطلقت بعدها هجمة مرتدة لم تكتمل للقطريين.

في الدقيقة 85 ومن تمريرة رائعة نفذها خاميس تمكن دوفان زاباتا من تحويلها لهدف برأسه.

وبعد 4 دقائق، كادت قطر تعادل النتيجة من تسديدة مرت بجوار القائم كانت آخر محاولات العنابي للتعديل.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة، فيما ضمن منتخب كولومبيا التأهل رسمياً بعد وصوله إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.