كولومبيا تفرض التعادل على الأرجنتين

فرط منتخب الأرجنتين بفوز مهم على حساب مستضيفه الكولومبي ضمن الجولة الثامنة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، ليتعادل معه بنتيجة (2-2).

وصعق الضيوف أصحاب الأرض بهدفين مبكرين عن طريق قلب الدفاع كريستيان روميرو في الدقيقة 3، ولاعب الوسط لياندرو باريديس في الدقيقة 8.

ومطلع الشوط الثاني، قلص منتخب كولومبيا الفارق بهدف سجله مهاجم أتالانتا لويس مورييل من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

كولومبيا تجبر الأرجنتين على التعادل

وفي الوقت القاتل، وبالتحديد عند الدقيقة 90+4، ضربت كولومبيا المنتخب الزائر بهدف التعادل الذي حمل توقيع ميغيل بورخا.

بهذا التعادل، رفع ليونيل ميسي ورفاقه رصيدهم إلى 12 نقطة في المركز الثاني، كما رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس.