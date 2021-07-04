كولومبيا تهزم أوروغواي بركلات الترجيح وتبلغ نصف نهائي كوبا أمريكا

تأهل منتخب كولومبيا لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 بعد أن تفوق على نظيره الأوروغوياني بركلات الترجيح بنتيجة 4-2..

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو في ربع نهائي البطولة بالتعادل السلبي.

وتقاسم المنتخبان السيطرة على مجريات الأمور داخل الملعب، لكن دون جدوى على المرمى لتنتهي المواجهة بزمنها الأصلي بالتعادل السلبي ليحتكم الطرفان لركلات الترجيح التي ابتسمت للكولومبيين.

ركلات ترجيح كولومبيا وأوروغواي:

الركلة الأولى لأوروغواي: إيدينسون كافاني (سجلها)

الركلة الأولى لكولومبيا: دوفان زاباتا (سجلها)

الركلة الثانية لأوروغواي: خوسيه ماريا خيمينز (أهدرها)

الركلة الثانية لكولومبيا: دايفنسون سانشيز (سجلها)

الركلة الثالثة لأوروغواي: لويس سواريز (سجلها)

الركلة الثالثة لكولومبيا: ياري مينا (سجلها)

الركلة الرابعة لأوروغواي: ماتياس فينا (أهدرها)

الركلة الرابعة لكولومبيا: ميغيل بورخا (سجلها)