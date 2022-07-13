كوليبالي على أعتاب الانتقال إلى تشيلسي

بات النجم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي على أعتاب الانتقال إلى صفوف تشيلسي في ظل تقارير تشير إلى أن الصفقة قد تتم خلال الساعات القادمة.

ورفض صاحب الـ 31 عاماً عرضاً من يوفنتوس قبل عدة أيام كونه لا يريد اللعب لفريق آخر غير نابولي في إيطاليا.

وفتح هذا الرفض المجال أمام تشيلسي ومالكه الجديد تود بولي الذي عرض على البارتينوبي 38 مليون يورو إضافة لـ 2 مليون يورو أخرى على شكل متغيرات.

وتواصل مسؤولو البلوز مع فالي رمضاني وكيل أعمال كوليبالي سريعاً لحسم الصفقة.

وسيوقع السنغالي على عقدٍ لمدة 4 أو 5 مواسم وفقاً لتقارير إعلامية على أن يتقاضى 9 ملايين يورو سنوياً.

يذكر أن المدافع العملاق خاض مع نابولي 317 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 14 هدفاً، فيما صنع 8 أهداف أخرى.