كوليبالي معروض على برشلونة بسعر مخفض

ادعى الصحفي جياكومو ياكوبيليس أن وكيل الأعمال فالي رمضاني عرض خدمات موكله النجم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي على برشلونة بسعر مخفض.

وقال ياكوبيليس أن البارسا سيكون قادراً على ضم المدافع العملاق مقابل 20 مليون يورو فقط، علماً بأن عقده الحالي مع البارتينوبي ما زال يمتد لموسم آخر.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً بتدعيم صفوف البارسا إلى جانب الهولندي ماتيس دي ليخت (يوفنتوس)، والفرنسي جولز كوندي (إشبيلية).

ويفضل نابولي بيع كوليبالي لفريق خارج إيطاليا عوضاً عن فريق ينافسه في الدوري المحلي في ظل رغبة خصمه يوفي تحديداً في اقتناصه.

وخاض السنغالي مع نابولي 317 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 14 هدفاً وصنع 11 هدف آخر.