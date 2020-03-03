كوليبالي يعزز صفوف نابولي قبل مواجهة برشلونة

عاد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي لتدريبات الفريق الجماعية، في أنباء سارة للمدرب جينارو غاتوزو قبل مواجهة برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وخاض الدولي السنغالي مباراة واحدة فقط مع البارتينوبي، منذ تعرضه لإصابة قوية في الفخذ، خلال الخسارة من بارما 1-2 في 14 ديسمبر الماضي.

وعاد كوليبالي مرة أخرى للمباريات، وخاض 90 دقيقة في خسارة أخرى لنابولي أمام ليتشي بنتيجة 2-3 في 9 فبراير الماضي، لكنه تعرض لانتكاسة جديدة.

وبعد فترة من الغياب، تواجد السنغالي مرة أخرى في تدريبات نابولي اليوم الثلاثاء، ليصبح جاهزاً للمشاركة مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول لكوليبالي بعد العودة من الإصابة، في مباراة فريقه أمام إنتر بعد غد الخميس في كأس إيطاليا.

وتعتبر الميزة الأكبر لنابولي في عودة كوليبالي، هي جاهزيته لمواجهة كامب ناو أمام برشلونة في 18 من الشهر الجاري، حيث يسعى فريقه للتأهل بعد التعادل 1-1 ذهاباً.