كوليمور: لا يمكن اعتبار ليفربول الحالي من أفضل فرق إنجلترا

قال ستان كوليمور نجم ليفربول السابق أن نسخة الفريق الحالية لا يمكن أن تندرج ضمن أفضل الأندية الإنجليزية عبر العصور.

ويقترب ليفربول من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز برقم قياسي من النقاط والانتصارات، مما يعطيه طابعاً مميزاً.

ورغم كل ذلك، إلا أن كوليمور يرى أن النسخة الحالية للريدز ليست من ضمن أعظم الفرق الإنجليزية عبر التاريخ.

وقال المهاجم السابق: "ليفربول فريق رائع وسيحصل على اللقب بجدارة خلال مباراتين فقط سيفوز بهما لحسم اللقب بشكل رسمي بعد هذا الموسم الغريب.

"لكن بينما سأحتفل بنجاح فريقي القديم، أؤكد أيضاً أن هيمنتهم ليست فقط لأن فريق يورغن كلوب كان جيداً جداً وإنما لأن الآخرين من حولهم كانوا سيئين.

"هيمنة ليفربول ليست علامة على أننا نشهد أعظم اللاعبين على الإطلاق وأعظم الفرق الإنجليزية على مر العصور، رغم كل هذه الأرقام.

"إنها تتعلق بعدد محدود من الأندية التي تمتلك أكبر ميزانيات، وهو شيء يضع الأندية الأخرى في بقية بطولات الدوري بوضع تنافسي".

يذكر أن ليفربول لم يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1990، وسيكون لقب الموسم الحالي الأول له منذ 30 عاماً.