كول: مانشستر يونايتد الحالي لا يغري هالاند

يرى أندي كول نجم مانشستر يونايتد السابق أن الفريق الحالي لا يتمتع بالمقومات الكافية التي تغري لاعباً من عيار إيرلينغ هالاند وتدفعه للقدوم.

ورغم ارتباط الدولي النرويجي هداف بوروسيا دورتموند بالشياطين الحمر منذ الصيف الماضي، حتى يجتمع بمواطنه المدرب أولي غونار سولشاير مرة أخرى، بعدما سبق له العمل تحت إشرافه في مولده، إلا أن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت.

ومع الاهتمام المتزايد بهالاند من قبل عمالقة أوروبا، لا يبدو كول واثقاً من قدرة يونايتد على جذب المهاجم الشاب مقارنة بغيره من الفرق الكبيرة التي تنافس جدياً للفوز بالبطولات مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول، إضافة لبرشلونة وتشيلسي بدرجة أقل.

يذكر أن هالاند سجل لدورتموند حتى الآن 43 هدفاً في 44 مباراة بجميع البطولات، منها 27 هذا الموسم.