كومان: أداء برشلونة أمام سان جيرمان سيقنع ميسي بالبقاء

أثنى مدرب برشلونة، رونالد كومان، على أداء لاعبيه أمام باريس سان جيرمان، لافتاً إلى أهمية المباراة في حسم مستقبل ليونيل ميسي.

وانتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتأهل الفريق الفرنسي بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 5-2 إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم الأرجنتيني هدف البارسا في الدقيقة 36 بعد تسديدة مميزة سكنت شباك الحارس كايلور نافاس.

وحول أداء الفريق، قال كومان: "تم إقصاؤنا لكن لدينا مشاعر جيدة، أتيحت لنا فرص للتسجيل، قدمنا أداءً رائعاً في الشوط الأول، وتفوقنا على الخصم، وكان أداء اللاعبين جيداً.

"كنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف، ونتيجة 2-1 قبل الاستراحة كانت ستغير الأمور"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتابع: "بذلنا مجهوداً كبيراً لكن لم يحالفنا الحظ، ولم نستغل الفرص التي أتيحت لنا".

وعن تأثير المباراة على مستقبل ميسي مع برشلونة، أوضح كومان: "أعتقد أنه يرى الفريق أكثر قوة الآن، ومع التغييرات التي قمنا بها، واللاعبين الشبان المميزين، لا أعتقد أن رأيه سيكون مخالفاً لجودة الفريق لأنه يرى التغييرات.

"قدم لاعبو البارسا مباراة رائعة ستساعد ميسي على اتخاذ قرار البقاء".

وعن سبب التغيير في مباراة الإياب على عكس لقاء الذهاب، علق المدرب الهولندي: "لعبنا بكل شيء، وعندما تخوض مباراتين يمكنك تغيير بعض الأمور، والأداء في الذهاب كان جيداً إلى حد ما، لكن في الإياب قدمنا كل ما نملك".

أما بالنسبة لتغيير ركلة الجزاء لمجرى المباراة، أوضح كومان: "كانت في توقيت مهم، خاصة لهم، لكن علينا الإشادة بأداء الفريق".

واختتم كومان حديثه بالقول: "لعبنا بمستوانا الحقيقي، لكننا نشعر بالحزن بالطبع لإقصائنا".