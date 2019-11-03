كومان: تدريب برشلونة غير وارد حالياً

أوضح رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، أنه مستمر في منصبه حتى الانتهاء من يورو 2020.

وأثيرت الكثير من التكهنات حول إمكانية تولي كومان تدريب برشلونة، بعدما أفصح المدير الرياضي للاتحاد الهولندي نيكو يان هوغما عن وجود بند في عقده، يسمح له بفسخه حال تلقيه لعرض من البارسا مقابل شرط جزائي محدد.

وخلال تصريحات لشبكة “فوكس سبورتس”، أكد هوغما أن كومان والاتحاد الهولندي اتفقا على كسر العقد، بحال تلقى المدرب عرضاً من برشلونة، مقابل شرط جزائي لم يكشف عنه.

وأوضح: “إرادة جميع الأطراف هي الوفاء بالعقد الذي يربط كومان مع الاتحاد الهولندي حتى عام 2022 بعد منافسات كأس العالم”.

يذكر أن اسم كومان يرتبط بشكل دائم ببرشلونة، خاصة في الفترة الأخيرة مع التكهنات التي أثيرت حول مستقبل إيرنيستو فالفيردي، المدير الفني الحالي للبلاوغرانا.

وأكد الهولندي في العديد من المناسبات بأنه يتمنى تولي القيادة الفنية لبرشلونة في المستقبل، حيث قال في تصريحات إعلامية: “بند في عقدي يخص برشلونة؟ من المؤسف الكشف عن ذلك من قبل نيكو يان، لكني لم أعد أشعر بالغضب، وتحدثنا سوياً، الأمر يتعلق فقط ببرشلونة، وذلك عقب نهائيات يورو 2020، لن أرحل الآن، هذا أمر مؤكد بنسبة 100 بالمئة.

“بعد البطولة الأوروبية ستكون هناك لحظة تقييم، ومن يدري ربما يخرج الاتحاد الهولندي ويقول أننا قدمنا أداء سيئاً في البطولة، لكن لدي الفرصة للمغادرة إلى نادٍ واحدٍ فقط”.

واختتم، “أستطيع أن أقول أني لن أترك منصب المدير الفني للمنتخب الهولندي لأي شخص آخر في الوقت الحالي”.