كومان: تشافي لا يهمني

اعترف رونالد كومان، مدرب برشلونة بأن مستقبله غامض، وأن الأمر ليس بيده، قبل الانتخابات الوشيكة لرئاسة النادي.

ولا يقود البارسا رئيس دائم، منذ استقالة جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق، في أكتوبر الماضي، وسينتخب الأعضاء رئيساً جديداً غداً.

وقال الهولندي خلال المؤتمر الخاص بمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني اليوم: “ترديد أسماء مدربين آخرين أمر طبيعي حين يكون هناك رئيس جديد، تبدأ وسائل الإعلام بوضع أسماء لإثارة الجدل، هذا لا يزعجني، أنا الآن منخرط في عملي، ولا يهمني تشافي أو غيره، الرئيس الجديد هو من سيقرر، سئمت من الرد على هذه الأسئلة.

“الأمر ليس بيدي، الشيء الوحيد الذي أعرفه، أن عقدي يمتد لعام آخر، وفي غضون يومين سيكون هناك رئيس جديد، سيتعين عليه أن يقود النادي”.