كومان: عقوبتي مبالغ فيها

انتقد رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عقوبة إيقافه مباراتين في الدوري الإسباني.

وقال الهولندي قبل مواجهة البارسا وفالنسيا الحاسمة ضمن المرحلة الـ 34 من الليغا: «في كل مباراة يكون لدينا الكثير من الاستحواذ، ونصنع الفرص، لكن يتوجب علينا التحسن دفاعياً».

وتابع: «الإيقاف مباراتين؟ سنقوم بالاستئناف، إنها عقوبة مبالغ فيها للغاية، قلت (يا له من حكم)، مباراتان من أجل ما قلته؟ لو تفوهت بألفاظ نابية سيتم إيقافي 20 مباراة؟ إنه أمر مبالغ فيه، سأتواجد في الملعب، لكن ليس على مقاعد البدلاء».

يذكر أن برشلونة مطالب بالفوز على فالنسيا حتى يبقي على آماله في الظفر بلقب الدوري الإسباني.