كومان على رادار برشلونة

دخل كينغزلي كومان نجم بايرن ميونيخ دائرة اهتمامات برشلونة وفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية علماً بأنه من المرجح أن يغادر بطل ألمانيا في فترة الانتقالات القادمة لتجربة حظه في فريق آخر ويرجح أن يكون ذلك على سبيل الإعارة.

كان صاحب الـ 23 عاماً خاض 11 مباراة فقط ضمن التشكيلة الأساسية لبايرن في الدوري الألماني الموسم الحالي قبل توقف الفعاليات بسبب تفشي وباء "كورونا" لكنه كان من العناصر المنتظمة في تشكيلة الفريق بدوري الأبطال الأوروبي.

أشارت تقارير إعلامية عديدة أن برشلونة يسعى لعقد أكثر من صفقة كبيرة في فترة الانتقالات القادمة لتدعيم صفوفه وأن من بين العناصر المطروحة يبرز المهاجم لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان إضافة لاستعادة المهاجم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

لكن كومان قد يكون بديلاً أقل تكلفة إذا فشل برشلونة في أي من صفقتي لاوتارو ونيمار خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد مارتينيز يبلغ 111 مليون يورو، فيما يبلغ الشرط الجزائي في عقد نيمار 150 ملايين يورو، بينما قد يستغنى بايرن عن كومان مقابل 60 مليون يورو فقط.