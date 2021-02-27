كومان: لا تعتمدوا على ميسي

طالب رونالد كومان، مدرب برشلونة لاعبيه بالأداء القوي، وتقليل الاعتماد على القائد ليونيل ميسي في تسجيل الأهداف قبل مواجهة إشبيلية اليوم ضمن المرحلة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وأحرز ميسي (33 عاماً) 23 هدفاً هذا الموسم حتى الآن، ويأتي أنتوان غريزمان في المركز الثاني بستة أهداف.

وقال كومان في مؤتمر أمس: “لا يستطع اللاعبون الأكبر سناً القيام بكل شيء بأنفسهم، سجل ميسي 18 هدفاً وهو نفس العدد الذي سجله بقية المهاجمين مجتمعين.

”إنه بحاجة للمساعدة، لا يمكنك الاعتماد دائماً على اللاعبين الأفضل أو الأكبر سناً، كل لاعب أن يتحمل المسؤولية، وليس فقط الأكثر خبرة”.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني، متقدماً بفارق نقطتين عن إشبيلية، الذي خاض مباراة أقل، وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.