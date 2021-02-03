كومان لا يرى ميسي خارج برشلونة

أكد رونالد كومان، مدرب برشلونة، أنه لا يرى النجم ليونيل ميسي، بقميص فريق آخر الموسم القادم، مشيراً إلى رغبته في بقاء الأرجنتيني.

وقال الهولندي خلال مؤتمر إعلامي: “تحدثت إلى ميسي في منزله قبل بداية الموسم، وخططت معه وكان متحمساً حقاً، بعدما أرسل البورفاكس (خدمة بريدية). شيئاً فشيئاً قبل الموقف واستمر مع الفريق، لكن لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل”.

واختتم “لست واثقاً من بقائه، لكني متفائل، لأنه ما زال لاعباً رائعاً يقود الفريق للفوز بالمباريات. لا أرى ليو بقميص أي فريق آخر غير برشلونة”.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة، الصيف القادم، وارتبط اسمه بالرحيل إلى باريس سان جيرمان، أو مانشستر سيتي مجاناً.

وكشف تقرير إسباني، عن بنود سرية جديدة في عقد الأرجنتيني مع برشلونة.

وكانت صحيفة “إل موندو” الإسبانية نشرت تفاصيل عقد ميسي بالكامل الذي وقعه في 2017 مع البارسا، وقالت أنه ينص على تقاضي اللاعب 555.237.619 يورو بالمتغيرات، لكن البرغوث حصل على 92 في المئة فقط من قيمة العقد، والتي تبلغ 511.540.545 يورو.

وكشفت بنوداً سرية جديدة في عقد ميسي ينص أحدها على بذل "البرغوث" قصارى جهده للاندماج في المجتمع الكتالوني، واحترام قيمه الثقافية، والالتزام بشكل خاص بتعلم اللغة الكتالونية، التي تعد وسيلة أساسية لهذا الاندماج.

وأشارت إلى أن هذا البند موجود في عقود العديد من لاعبي برشلونة، لكن لم يسبق أن عبر ميسي عن نفسه أمام الإعلام باللغة الكتالونية.

وأوضحت أن برشلونة ألزم ميسي أيضاً في العقد بحضور الأحداث الاجتماعية التابعة للنادي، بالإضافة إلى وضع محظورات مثل تناول المنشطات أو ركوب جت سكي.

وقالت الصحيفة أن عقد ميسي يتضمن بنداً يجعل من الأرجنتيني حراً في التعاقد مع أي نادٍ آخر في حالة انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، وتوقف برشلونة عن المشاركة في دوري تنافسي وانتقاله إلى آخر يضم الأندية الكتالونية فقط.