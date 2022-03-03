كومان: لن أعود إلى برشلونة بوجود لابورتا

شن المدير الفني الهولندي رونالد كومان هجوماً لاذعاً لرئيس نادي برشلونة الحالي جوان لابورتا.

وقام رئيس البارسا بإقالة المدرب الهولندي واستبداله بالإسباني الشاب تشافي هيرنانديز هذا الموسم.

وفي تصريحات إعلامية، قال كومان: "كانت أصعب فترة مرت علي خلال مسيرتي التدريبية.

"لن تراني أتواجد في ملعب كامب ناو لفترة قادمة، لا أستطيع الإقدام على هذا الأمر، ليس بوجود الرئيس الحالي، لا أستطيع أن أنسى ما حصل."

"لم أحصل على الوقت الكافي الذي تم منحه للمدرب الجديد تشافي، لا زلت أجد الأمر مؤلماً."

يذكر أن برشلونة عانى تحت إشراف المدير الفني الهولندي وبدا أن هيبة الفريق انعدمت، إلا أن تشافي نجح تدريجياً حتى الآن في إعادة البلاوغرانا لمكانته بالاعتماد على بعض الصفقات التي أثبتت نجاحها.