كومان: برشلونة لا يملك نجوم تيكي تيكا

دافع رونالد كومان مدرب برشلونة عن أداء لاعبيه بعد التعادل الإيجابي الصعب بهدفٍ لمثله مع الضيف غرناطة ليلة الاثنين في الدوري الإسباني.

وانتزع البارسا تعادلاً ثميناً في اللحظات الأخيرة برأسية رونالد آراوخو بعدما تقدم الفريق الأندلسي بهدفٍ مبكر في الدقيقة الثانية.

ماذا قال كومان عن فريق برشلونة الحالي؟

وقال الهولندي بعد المباراة: "أنظروا إلى فريقنا، فعلنا ما بوسعنا، ليس لدينا لاعبون مثل أولئك الذين تواجدوا في حقبة التيكي تاكا، يجب أن نلعب بأسلوبنا الخاص.

"هذا ليس برشلونة نفسه الذي شهدناه قبل 8 أعوام."

يذكر أن مستقبل كومان مع الفريق الكتالوني مهدد حالياً، نظراً لتواضع النتائج في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا حتى الآن.

وكشفت تقارير خلال الأيام الماضية أن مصير المدير الفني الهولندي مرهون بتحقيق نتائج إيجابية خلال المباراتين المقبلتين أمام قاديش وليفانتي في الليغا.