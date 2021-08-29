كومان: من المستحيل العمل في برشلونة مع 32 لاعباً

أبدى رونالد كومان مدرب برشلونة قلقه جراء العدد الكبير من اللاعبين المتواجدين تحت تصرفه في الفريق الأول هذا الموسم.

وعانت إدارة البارسا الحالية للتخلص من بعض اللاعبين ذوي الأجور المرتفعة والذين ليسوا ضمن خطط المدير الفني الهولندي.

وحالت سياسات الإدارة السابقة دون دخول النادي في سوق الانتقالات الجاري وجلب اللاعبين الذين طلبهم المدرب.

وقال كومان خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة أمام ضيفه خيتافي: "من المستحيل أن يكون تحت إمرتك 32 لاعباً.

"خضعت لدورات تدريبية، لكن ليس بوجود 32 لاعباً.

"يعلم النادي أي اللاعبين أريد، ومن أرغب بمواصلة العمل معهم، وأنا أحترم كل من يرتبط بعقدٍ معنا.

"يدرك كل لاعب موقفه، وما يمكن للبعض أن يواجهه من حيث ندرة المشاركات."

يذكر أن برشلونة استهل الموسم بصورة جيدة فحقق الفوز في مباراته الأولى على ريال سوسييداد (4-2) قبل أن يتعادل في الثانية مع أتلتيك بلباو بهدفٍ لمثله.