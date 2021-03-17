كومان: ميسي الأفضل في تاريخ برشلونة

امتدح رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، قائد الفريق ليونيل ميسي الذي استعاد مستواه خلال الفترة الأخيرة.

وقال الهولندي: «لا يمكن قول المزيد، المستوى الذى ظهر به ميسي لسنوات عديدة في المباريات، أعتبره الأهم في تاريخ برشلونة، لحسن الحظ أنه ما زال معنا».

يذكر أن ميسي قاد انتفاضة البارسا في الأسابيع الأخيرة ليحيي الآمال في الظفر بلقب الدوري الإسباني بعدما تقلص الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر إلى 4 نقاط، كما أنه يتصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 21 هدفاً.

وينتهي عقد "ليو" مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، إلا أن وضعية الفريق الحالية وتحسن المستوى الملحوظ تشجع اللاعب على الاستمرار في كتالونيا لفترة زمنية أخرى وفقاً لتقارير إعلامية.