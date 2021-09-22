كومان: ميسي غطى على مشاكل برشلونة

أكد رونالد كومان أن الهالة التي فرضها ليونيل ميسي غطت على المشاكل الكبيرة التي كان برشلونة يعاني منها وأخفت الكثير من عيوبه.

وغادر "ليو" الشهر المنصرم صفوف البارسا لخوض مغامرة جديدة مع باريس سان جيرمان في فرنسا، وترك خلفه فريقاً يعاني على مختلف الأصعدة.

وقال كومان في مقابلة إعلامية: "غطى ميسي على عيوب برشلونة، كان يتمتع بجودة كبيرة ولذلك فزنا، بالطبع كان لديه لاعبون جيدون من حوله، لكنه هو من شكل الفارق، الجميع يصبحون أفضل بسببه، هذا ليس من باب الانتقاد وإنما الملاحظة.

"كان مثالاً وقدوة لجميع من حوله، حينما فزنا بالكأس، التف اللاعبون من حوله لالتقاط الصور معه، لم أر يوماً مثل ذلك، كان لاعباً عظيماً وصدمنا جميعنا برحيله."

يذكر أن كومان ألقى خطاباً مدته 3 دقائق اليوم الأربعاء كشف فيه عن بعض التفاصيل وطالب المتابعين بالتريث والصبر على اللاعبين الحاليين مشيراً إلى أن الفريق يمر حالياً بفترة بناء.