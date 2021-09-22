كومان: ميسي كان "طاغية" في تدريبات برشلونة

كشف رونالد كومان مدرب برشلونة أن قائد الفريق السابق ليونيل ميسي كان أشبه بـ "طاغية" خلال التمرينات، وكان يكره الخسارة في الحصص التدريبية.

ورحل "ليو" عن البارسا الشهر الماضي بعد انتهاء عقده وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية لموسمين.

ماذا قال كومان عن ميسي ؟

وامتدح الهولندي الروح القتالية التي تمتع فيها الهداف الأرجنتيني حتى خلال التدريبات وعلق قائلاً: "خسر ميسي تحدياً خلال التمرينات مرة واحدة فقط خلال السنين الماضية.

"بقي غاضباً بعدها قرابة الأسبوع الكامل، حقاً، يا له من طاغية."

واعترف كومان بأن رحيل النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات أثر كثيراً على برشلونة وعلى نتائجه، حيث أضاف: "ساهم في 50 هدفاً العام الماضي، فسجل 30 وصنع 20، وكان قدوة للاعبين الآخرين.

"نشعر بالصدمة لعدم وجوده معنا."

يذكر أن كومان طالب بالصبر على اللاعبيين الحاليين مشيراً إلى أن بعضهم سيصبحون نجوماً مميزين في عالم كرة القدم خلال الأعوام القادمة.